شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يعلن زيادة ساعات الحظر الليلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة أن مجلس الوزراء قرر وبناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة زيادة ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اليوم الاثنين بحيث يبدأ للمنشآت اعتباراً من التاسعة مساء، وللأفراد من العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة اخذت بتوصيات لجنة الأوبئة التي تضم نخبة من خيرة العلماء لجهة التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي، وضرورة تقليل الاكتظاظ والازدحام العام وتمديد ساعات الحظر الليلي.

وأكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في جانب من مؤتمر صحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء مساء الأحد، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري في العاشر من الشهر الجاري، لافتا إلى موافقته على طلب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تعديل تعليمات إجراء الانتخابات النيابية.

وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى أنه اوعز بنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بعدد خاص وعلى إثر نشرها اتخذ مجلس مفوضي الهيئة قرارا بتعليق ومنع المقار الانتخابية للمترشحين وبالتالي لن يقام بها اي نشاط وبدئ بإجراءات غلقها حماية للمواطنين والسلامة العامة.