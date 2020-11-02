شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد مخالفة على انخفاض كمية وقود المركبة لأقل من الربع؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - هل يوجد مخالفة على انخفاض كمية وقود المركبة لأقل من الربع؟

«المرور» يوضح:

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت الإدارة العامة للمرور ، أن ما تردد بشأن تسجيل مُخالفة مرورية على قائد المركبة في حال انخفاض البنزين داخل المركبة إلى مستوى أقل من ربع خزان الوقود غير صحيح .

جاء ذلك رداً على استفسار ورد إليها عبر الحساب الرسمي بـ “تويتر” ، بشأن تسجيل مخالفة مرورية على انخفاض كمية البنزين بالمركبة .

وأوضح المرور ، أنه لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يُعد مُخالفة مرورية، داعياً إلى مراجعة جداول المُخالفات للتحقق.