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جدة - هل يوجد مخالفة على انخفاض كمية وقود المركبة لأقل من الربع؟
«المرور» يوضح:
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت الإدارة العامة للمرور ، أن ما تردد بشأن تسجيل مُخالفة مرورية على قائد المركبة في حال انخفاض البنزين داخل المركبة إلى مستوى أقل من ربع خزان الوقود غير صحيح .
جاء ذلك رداً على استفسار ورد إليها عبر الحساب الرسمي بـ “تويتر” ، بشأن تسجيل مخالفة مرورية على انخفاض كمية البنزين بالمركبة .
وأوضح المرور ، أنه لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يُعد مُخالفة مرورية، داعياً إلى مراجعة جداول المُخالفات للتحقق.
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