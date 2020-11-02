شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لفتاة تتعرض للتعنيف من قبل والدتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة تتعرض للتعنيف من قبل والدتها ، مطالبين بسرعة وقوف الجهات المختصة على الواقعة .

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مع مقطع الفيديو المتداول عبر حسابه على تويتر .

وأوضح المركز أنه تم رصد الحالة في المركز ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية .

وأكد أنه جرى توفير الحماية اللازمة لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.