عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمير وليام أخفى إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت مصادر بقصر كنسنجتون أن الأمير وليام، نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أصيب بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان الماضي.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المصادر أن موعد الإصابة قريب من تاريخ الإعلان عن إصابة والده بالفيروس ذاته.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سرا؛ لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء: "تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد".

وأضافت أنه خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة "أنمر هول" في نورفولك.

وأشارت إلى أنه شارك رغم ذلك في 14 لقاءً عبر الهاتف والاتصال المرئي خلال أبريل/نيسان.

وذكر مصدر للصحيفة أن وطأة الفيروس "كانت شديدة على وليام"، مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس في إحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن قصر الأمير تشارلز أنه "ثبتت إصابة ولي العهد بفيروس كورونا، لقد ظهرت عليه أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة".