شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء: ضبط 25 ألف لتر شراب «شعير بالعسل» مغشوش في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبط مراقبو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الأحد، كميات كبيرة من منتج شراب شعير بالعسل مغشوش في محافظة جدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم تحرير مخالفة للمنشأة وإغلاق مستودعها، حيث تم ضبط 25 ألف لتر من المنتج الذي تبيّن أنه مُضلل ومخالف لمكونات البطاقة الغذائية.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة وفقا للنظام.
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