صور.. "برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا باليوم الوطني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة في دبي - أطول برج في العالم - بألوان العلم الجزائري احتفاء باليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية وام. واكتسى برج خليفة بالألوان الوطنية الجزائرية البيضاء، والخصراء، والحمراء تعبيرا عن الحب والإخاء بين الشعبين والدولتين، كمت تزين برج أدنوك في أبوظبي بألوان العلم الجزائري.

برج خليفة

مبنى ادنوك

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