شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 23.7 % نسبة التصويت على التعديلات الدستورية في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، إن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اقتصرت على 23.7 %.

وكشف محمد شرفي، أن عدد المصوتين خلال الاستفتاء بلغ 5586259، كاشفا عن أن ن النتائج النهائية سيعلن عنها اليوم الإثنين في حدود الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلى.

وأعلن في تصريحات نقلها تلفزيون النهار، أنه تم تسجيل عدد من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور.

وأَضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الإستفتاء.

وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إلى أن بعض الولايات سجلت نسب مشاركة كبيرة جدا و أخرى سجلت نسبا منخفضة.

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها أمس الأحد، للتصويت في استفتاء على تعديلات في الدستور ضغط الرئيس عبد المجيد تبون من أجلها في مسعى لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.



الاستفتاء على الدستور الجزائري



الاستفتاء في الجزائر



التصويت فى التعديلات الدستورية