الجيش اليمني: تدمير منصة صواريخ كاتيوشا وعربات للحوثيين

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن: "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعاً للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم".

وأضافت أن "الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، أن طيران التحالف نفذ 15 غارة على محافظتي الجوف ومأرِب شمالي اليمن.