استفتاء الجزائر... "المستقلة للانتخابات": سجلنا تجاوزات "غير مهمة" خلال التصويت

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد شرفي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقلتها صحيفة "النهار" المحلية.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأوضح شرفي، أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الاستفتاء.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور متفاوتة من ولاية إلى أخرى، حيث سجلت في بعض الولايات نسب مشاركة كبيرة جدا و أخرى سجلت نسبا منخفضة.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن شرفي أن نسبة المشاركة بلغت 18.44 بالمائة على المستوى الوطني وذلك حتى الساعة الخامسة.

وصباح الأحد، انطلقت في الجزائر، عملية التصويت على استفتاء تعديل الدستور، بمحافظات البلاد الـ 48.

واستمرت عملية التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي والسابعة مساء ثم بدأ فرز الأصوات.