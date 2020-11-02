شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع مهمة من الحوثيين فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، الأحد، تمكنه من استعادة مواقع من الحوثيين وصفها بالمهمة، خلال عمليات هجومية في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش نفذت هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين في شارع الأربعين شمال مدينة تعِز، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة"​​​.

وأكدت الوزارة "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، خلال المواجهات التي يواصل الجيش تقدمه فيها".

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وأكدت الوزارة "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، خلال المواجهات التي يواصل الجيش تقدمه فيها".