شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يؤكد دعمه جهود تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبه منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مدينة الرياض لرئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض.. مؤكداً دعمه جهود رئيس الوزراء في هذا الجانب.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني من جهته - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - لنتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة، وقال: إن إعلانها سيكون خطوة مهمة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.

وفى سياق أخر، أكد الرئيس هادي، أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة اليمن وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة؛ حيث لا مكان مطلقا للتجربة الإيرانية في اليمن ولن يقبلها أبناء الشعب مطلقًا.

جاء ذلك كلمته اليوم الأحد التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية خلال اجتماع لهيئة مستشاريه، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية والذي يعول عليه في توحيد الجهود لمواجهة مشروع التمرد والانقلاب لمليشيا الحوثي الإيرانية.

واستعرض الرئيس اليمني المستجدات التي انبثقت عن لقاءاته ومشاوراته خلال الفترة المنصرمة ومنها لقاءه بالمبعوث الأممي مارتن غريفيت وتأكيده الدائم على السلام المرتكز على تنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف انه كلف رئيس الوزراء بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية من أجل الوصول لوضع تصور لتشكيل الحكومة مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة واستحضار التحديات والصعوبات ووضع تصور لأولويات الحكومة والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية والأهم تقديم الكفاءات النوعية.