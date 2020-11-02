شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المشاركة فى استفتاء الجزائر بلغت 18.44 % حتى 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إن نسبة التصويت حتى الساعة 5 مساء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 18.44% بإجمالي 4 ملايين و347 ألف ناخب.

وأضاف شرفي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر سلطة الانتخابات إنه تم تسجيل بعض التجاوزات في بعض الأماكن لكنها لم تؤثر على سير الاستفتاء.

وأغلقت في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة) صناديق الاقتراع لتبدأ عملية الفرز.

وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد بلغ24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين.

وأضاف شرفي أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونا و568 ألفا و12 ناخبا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج907 آلاف و298 ناخبا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفا و286 منظما، و966 مراقبا.

وأشار إلى أن عدد المراكز الانتخابية في الداخل يبلغ 13 ألفا و236 مركزا تضم 61 ألفا و108 مكاتب تصويت، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في الخارج 43 مركزًا تضم 356 مكتب تصويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسبة المشاركة فى استفتاء الجزائر بلغت 18.44 % حتى 5 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.