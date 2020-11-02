شكرا لقرائتكم خبر عن معقمات وكمامات وكتيبات إرشادية.. هدايا تقدمها السعودية لأول فوج من معتمري الخارج "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من الخارج إلى المملكة العربية السعودية، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين القادمين من الخارج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ"جدة".

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني، أنها قدمت للمعتمرين بعض الهدايا التي تعينهم في أداء مناسكهم، من بينها من معقمات وكمامات، إلى جانب توزيع عبوات ماء زمزم، فضلا عن عدد من الكتيبات الإرشادية عن كيفية أداء المناسك وبعض التوجيهات والتعليمات في ما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المسجد الحرام.



استقبال المعتمرين

يأتي ذلك بعدما أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامنا مع الزيادة المرتقبة للأعداد.

واستقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.



الكعبة مع انطلاق المرحلة الثالثة من العمرة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الحج والعمرة قولها: "المعتمرون سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة".

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وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.



لقاء مع معتمر