شكرا لقرائتكم خبر عن متى يسمح للمعتمرين بلمس الكعبة والحجر الأسود؟ وكيل الحج يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، إنه لا يعتقد أن السماح للمعتمرين والحجاج بالوصول إلى الكعبة فكرة سديدة في الوقت الحالي.
وأضاف المداح، خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المعتمرين والحجاج عادةً لا يكتفون بالوصول إلى الحجر الأسود، بل يسعون دومًا لتقبيله ولمسه، وهو ما قد يسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور عمرو المداح إلى أنه سيتم السماح بوصولهم إلى الحجر الأسود عندما تعود الأمور إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة من عودة المعتمرين بعد انتهاء الجائحة بشكل تام.
الجدير بالذكر أن المملكة استقبلت، أمس الأحد، أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عودة العمرة.
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