وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن برج أدنوك تزين بالعلم الجزائري احتفاء باليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. © AFP 2020 / Stringer وأضافت الوكالة أن "واجهة برج أدنوك أضيئت بألوان العلم الجزائري مشاركة للشعب الجزائري بيومه الوطني وتجسيدا لعلاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين". Advertisements وبرج أدنوك ثاني أطول أبراج العاصمة الإماراتية حيث يصل ارتفاعه إلى 342 متراً، ويقع على طريق الكورنيش الغربي. وفي سياق متصل، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الجزائري، وفق المصدر ذاته.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة... أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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