شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي: توزيع 44 ألف عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أنه تم توزيع ٤٤١٠٠ عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

كما أعلنت وكالة شؤون المسجد، النبوي عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ترجمة 364 خطبة صوتية خلال العام الماضي بـ 7 لغات عالمية.