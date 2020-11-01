شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياة الآخرين للخطر.. ضبط قائد الشاحنة المتهور في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، ضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن في جدة.
وأوضح المرور، أن قائد الشاحنة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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