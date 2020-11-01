شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية في طور التخطيط النهائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن آل الشيخ، خلال زيارته لمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن الوزارة تسعى لدعم الجامعات من خلال تطوير هياكلها بهدف التحول إلى نظام الجامعات الجديد، والذي يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف أن الوزارة تمتلك هدفًا إستراتيجيًا يتمثل في دعم برامج الدبلوم التطبيقي لسد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية والتقنية والحرة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب وترشيد القبول في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل.

Advertisements

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين والبرنامج في طور التخطيط النهائي، مؤكدًا أن الجامعات سيكون لها دور كبير في تحقيق هذه الأهداف.

وتابع وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوزارة أطلقت التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، ليكون محور انطلاق للربط والاتساق بين ما تقدمه المؤسسات التعليمية والتدريبية من تخصصات ومؤهلات، وبين ما يحتاجه سوق العمل.

وكان وزير التعليم قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الوزارة ستعتمد قريبا الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، بما يضمن المزيد من الحوكمة والكفاءة التشغيلية.