الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع "مهمة" شمال مدينة تعز

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن قوات الجيش نفذت هجوماً عنيفاً على مواقع للحوثيين في شارع الأربعين شمال مدينة تعِز، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأكدت "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، خلال المواجهات التي يواصل الجيش تقدمه فيها".

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يُشار إلى أن تقدم القوات الحكومية شمالي مدينة تعِز، سبقه تقدم مماثل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تمكنت من استعادة مواقع وُصفت بـ "المهمة" كان مقاتلو جماعة الحوثيين يتمركزون فيها شرقي المدينة.

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثيين بشن قصف مدفعي على أحياء سكنية في مدينة تعِز.

وقال موقع الدفاع اليمنية، إن "عناصر الحوثيين المتمركزة في منطقة الحرير قصفت بقذائف المدفعية أحياء سكنية شمالي مدينة تعِز، سقطت إحداها بالقرب من مسجد الشافعي في منطقة وادي القاضي، وأسفرت عن إصابة فتاتين".