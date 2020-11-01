شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 374 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 347 ألفا و656 حالة؛ من بينها 8 آلاف حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 771 حالة حرجة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 334 ألفا و236 حالة، بإضافة 394 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و420 حالة، بإضافة 18 حالة وفاة جديدة،

وأضاف العبدالعالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ 8 ملايين و97 ألفا و534 فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة 44 ألفا و840 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشاد مساعد وزير الصحة السعودي، بالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات، مشيراً إلى أن تسجيل الحالات حول العالم لا يزال في ازدياد بسبب عدم التقيد، مما تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 374 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.