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حكومة الإمارات تصدق على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات، وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات، وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم خلال الاجتماع الذى رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة الإمارات،  وسيراليون،  بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

 

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واتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينا فاسو وحكومة جمهورية غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا وحكومة راوندا بشأن الخدمات الجوية بين إقليم الدولة وأقاليم هذه الدول وفيما ورائهما.

 

ويعد أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم هو اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم.

 

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