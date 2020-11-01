شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالةً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، وأوضح المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض فى بيان له اليوم، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.
وأكد إيجابية 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و 323 مخالطة، فى حين شُفيت 823 حالةً.
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