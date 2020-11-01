شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 37حالة وفاة،و 3259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "أن عدد الوفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 866 ، والاصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأضافت أن عدد الحالات التي دخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.

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