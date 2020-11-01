شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور تعكس الأجواء الروحانية فى المسجد النبوى بعد العودة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، إنه تم توزيع أكثر من 44 ألف عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة.

ونشر الحساب الرسمى لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى عبر تويتر عددا من الصور بالمسجد النبوى، حيث رصدت أبرز الخدمات المقدمة إلى زوار المسجد الشريف، إضافة إلى تعقيم الروضة الشريفة.





وقالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبر تويتر إنه تم :"تعقيم الروضة الشريفة وممر باب السلام 836 مرة خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة"، كما نقلت عن إدارة التخطيط وتقويم الأداء قولها :"نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوكالة لزائري المسجد النبوي بلغت 94.8٪ ".





وتابعت في تغريدة أخرى :"44100 عبوة ماء زمزم وُزعت على الزوار والمصلين خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة".

وانطلقت المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، اليوم، حيث استقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الحج والعمرة قولها: "المعتمرون سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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المسجد النبوي



تعقيم الروضة الشريفة



جانب من تعقيم الروضة الشريفة



جانب من عبوات ماء زمزم



زوار المسجد النبوي



عبوات ماء زمزم