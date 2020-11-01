شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم و 4 ولايات أخرى، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1466 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 819 حالة، بينها 837 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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