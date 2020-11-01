شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يستقبل رئيس البرلمان العربى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الجديد، وأعضاء هيئة مكتب البرلمان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بعد انتخابهم يوم 28 أكتوبر الماضى.
وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط أشاد بجهود البرلمان خلال فترة تولى رئيسه السابق، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان بمختلف المجالات، وعلى الساحتين الدولية والإقليمية لخدمة القضايا العربية.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعرب عن ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان بمسؤولياتها خاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه بما يخدم مصالح الشعوب العربية.
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