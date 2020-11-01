النمسا تلغى أسواق عيد الميلاد بالتزامن مع بدء الإغلاق العام بعد غد الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النمسا إلغاء أسواق عيد الميلاد والتي تقام في منتصف نوفمبر من كل عام وتستمر شهرا وذلك بسبب انتشار عدوى جائحة كورونا.

وقال كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوي - في تصريح اليوم الأحد - إن الشرطة سوف تطبق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء إجراءات صارمة في تنفيذ الإغلاق الثاني وسوف تتشدد في تطبيق الغرامات على المخالفين.

ومن جانب آخر، أعلن أول مستشفى في النمسا نفاد جميع الأسرة المتاحة للمرضى بالعناية المركزة، وقالت مصادر طبية نمساوية اليوم إن ذلك حدث في مستشفى مدينة دورنبيرن في ولاية فورارلبرغ والتي وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وأوضحت المصادر أن وضع جائحة كورونا في فورارلبرغ مأساوي الآن وفي مستشفى مدينة دورنبيرن لا توجد أسرة رعاية مركزة.

ومن جانبه، طالب عمدة المدينة أندريا كوفمان، بدعم عاجل من وزارة الصحة لمواجهة الزيادة في حالات العناية المركزة.

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