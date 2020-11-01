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بن زايد وماكرون يتفقان على تعزيز التعاون فى مواجهة وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اعربا عن دعمهما لأي تحركات أو مبادرات من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسويات سياسية للصراعات في المنطقة، كما أكدا على، أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة وباء كورونا واحتواء آثاره على المستويات كافة.

صدق مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات، وعدد من الدول الصديقة، والتى شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات، وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه تم خلال الاجتماع الذى رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة الإمارات، وسيراليون،  بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

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