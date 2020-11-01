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برلمانى عراقى يرى تشكيل المحكمة المختصة بجرائم داعش انتصار جديد لبلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، تشكيل المحكمة المختصة بجرائم تنظيم "داعش" الإرهابي بأنه انتصارا يضاف إلى انتصارات الحكومة العراقية.
وقال الكعبي في بيان،أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه "استقبل في مكتبه كريم خان المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش ، والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء اللجنة القانونية النيابية".
وأضاف "أن من أهم مهام الفريق الأممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي، وأيضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق، هو إثبات عدم إنتماء هذا التنظيم الإرهابي لأي دين أو عقيدة"، مبينا أن "تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش هو انتصار أخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الأرض وتحرير جميع الأراضي من دنس الإرهاب المتطرف".
وبين أن هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والأمم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق، وهذا الأمر سيكون له أبعاد محلية ودولية، فمن جهة ستعمل المحكمة على إعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم ، وإنصاف للجميع، والبعد الاخر هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الافكار المتطرفة تحت اي مسمى كان".

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