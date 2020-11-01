شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى الإصابات حتى اليوم إلى 58272 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا جمال فورار، فى مؤتمر صحفي، أنه تم تسجيل 9 وفيات إضافية خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الاجمالى للوفيات الى 1973 حالة.
وأشار المتحدث الى احصاء 194 حالة تعاف، ليرتفع عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات إلى 40395 حالة.
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