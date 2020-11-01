وزير إماراتى: "مهرجان التسامح والتعايش" يعكس الوجه المشرق للإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دورته الرابعة يعكس الوجه المشرق للإمارات أمام العالم من خلال رؤية واضحة تجمع بين عالمية الرسالة ووطنية الهدف.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن المؤتمر الصحفي الافتراضي، نظمته وزارة التسامح والتعايش، اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل وأنشطة وبرامج ومبادرات المهرجان الوطني للتسامح الذي تنطلق فعالياته من9 إلى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار "على نهج زايد"، بحضور عدد كبير من الشركاء والمتعاونين والقيادات الفكرية والمحلية.

وأشار بن مبارك - خلال المؤتمر - إلى أن اليوم الختامي للمهرجان هو اليوم العالمي للتسامح.

وقال إنه بسبب التحديات الصحية التي يشهدها العالم الآن نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا المستجد فإن المهرجان سيتم تنفيذه هذا العام بطريقة افتراضية من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ووسائل التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه سيكون هناك مبادرة مهمة تتمثل في "نداءٍ التسامح" يشترك فيها الجميع في تمام الساعة 11 و 16 دقيقة في اليوم الختامي للتعبير عن الدعم القوي لمبادئ التسامح والتعايش على مستوى العالم.

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