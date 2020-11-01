شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى الخدمات الطبية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل بنجران والطائف.

وبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 27-10-2020 فيما ينتهي التقديم ينتهي التقديم بتاريخ 27-11-2020.

المسميات الوظيفية:-

1- أخصائي خدمة إجتماعية. (4 وظائف):

– حاصل على درجة البكالوريوس تخصص الخدمة الاجتماعية.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

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2- استشاري جراحة الشبكية. (وظيفتان):

– تخرج من كلية الطب المعترف بها.

– البورد السعودي أو ما يعادلها من المؤهلات العليا مثل شهادة البورد الأمريكي ، MRCP ، الزمالات.

– خبرة 5 سنوات.

3- أخصائي علاج وظيفي. (3 وظائف)

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– المعرفة الأساسية للتطورات الحالية والاتجاهات في ممارسة العلاج الوظيفي.

– مستوى ممتاز في مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين الإنجليزية والعربية.

4- أخصائي علاج تنفسي. (3 وظائف)

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– شهادة BLS.

5- كبير المسجلين – أمراض الكلى.

– تخرج من كلية الطب المعترف بها.

– البورد السعودي أو مؤهل عالٍ معادل في الطب العام أو أمراض الكلى.

– التأهيل المهني المتخصص مثل الزمالات أو MRCPS.

– خبرة 3 سنوات.

6- مسجل – أمراض الكلى. (وظيفتان)

– تخرج من كلية الطب المعترف بها.

– البورد السعودي أو ما يعادلها من المؤهلات العليا في Nephro.

– خبرة 3 سنوات.

طريقة التقديم:-

عبر موقع مستشفى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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