لبنان... إقفال 115 بلدة بسبب كورونا

وأكد بيان الوزارة أنه يمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

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وأعلن ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، فيو قت سابق، أن لبنان حجز عبر منصة كوفاكس "التجمع العالمي للقاحات ​كورونا​"، حصة​ من لقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي".

وأشار حسن خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية قال خلاله: "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ 20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة ب​اللاجئين​ تأمين اللقاح بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ للسوريين و​الفلسطينيين​ المقيمين في لبنان".

ولفت حسن إلى أن خطة ​الإقفال الجزئي​ لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ أن العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في ​بيروت​، فلا يصح إقفال إحدى ​ضواحي بيروت​ بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا".