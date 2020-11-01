العراق... الكاظمي يوجه "النفط" بصرف نصف مليار دينار لمستشفى قلب

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر حكومي لم تسمه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، اليوم الأحد، وزارة النفط بصرف مبلغ 500 مليون دينار (حوالي 420 ألف دولار)، إلى مستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار".

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وأوضح المصدر أن "التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة المستشفى، ودعمها بالمستلزمات اللازمة".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويعول العراق على النفط لتمويل 97 بالمئة من ميزانيته الحكومية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".