إصابة ثالث مسؤول أردني بكورونا خلال أسبوع

وأعلن الجيش الأردني في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية عادل الوهادنة، بفيروس كورونا.

وقال الجيش "نتيجة الفحوصات الطبية الروتينية التي تجريها الخدمات الطبية للعاملين فيها، أظهرت الفحوصات إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة بفيروس كورونا".

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وأضاف أنه "سيتم التعامل معه (الوهادنة) وفق البرتوكول الصحي المتبع، مضيفا أن "الخدمات الطبية الملكية تقوم بإجراء فحوصات يومية لكافة طواقمها الطبية للحيلولة دون انتشار الفيروس بين كوادرها الطبية".

والإثنين الماضي، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الخلايلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه أجرى مؤخرا فحصا خاصا بفيروس كورونا أعطى نتيجة إيجابية.

والخميس الماضي، أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالبلاد، العميد مازن الفراية، أصيب وعدد من أفراد أسرته بالفيروس المستجد.

وكان الأردن قد أعلن أمس السبت تسجيل 57 وفاة جراء فيروس كورونا، تمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، في وقت تشهد فيه البلاد منذ شهر أغسطس/آب الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 57 وفاة و3.301 إصابة بكورونا، إضافة إلى 103 حالات تعاف، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى، 72.607، بينها 829 وفاة، و8.181 حالة تعاف.