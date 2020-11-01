كيف يشارك ذوو الاحتياجات الخاصة في استفتاء الجزائر... فيديو

ويشارك ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفتاء رغم الإجراءات الاحترازية التي يتم فرضها لحماية الجزائريين من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

© REUTERS / Ramzi Boudina

ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية مقطع فيديو يظهر قيام العاملين بالحماية المدنية بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

وكتبت الصحيفة تدوينة قالت فيها: "النعامة. أعوان الحماية المدنية يساعدون مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية العين بن خليل، خلال دخولها مركز الاقتراع".

​ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.

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ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية: "بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أكد فيها أن الشعب الجزائري الأبي سيظل على العهد محافظا على أمانة الشهداء الأبرار".

وتابع: "لن يكون إلا في مستوى تضحياتهم الجسام، بالعمل وبذل المزيد من الجهد ونكران الذات"، مضيفا: "لقد غيرت ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 بمبادئها ومثلها من تاريخ الإنسانية، لما كان لها من تأثير في خلاص الشعوب المستضعفة التي انتفضت ضد الاستعمار عندما امتد إشعاعها فألهمت شعوبا اعتنقت مبادئ التحرر".