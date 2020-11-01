باكستان تمنح وضعا خاصا لجزء من كشمير... والهند ترد

وينطبق اقتراح خان على منطقة "جلجت بالتستان"، التي تمثل الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، وهي الجزء الشمالي من منطقة كشمير الأكبر، بحسب "رويترز".

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وتطالب كل من دلهي وإسلام أباد بالحق في السيطرة على كامل كشمير وذلك منذ استقلال باكستان قبل 73 عاما، وقد خاضتا حربين على الإقليم.

وقال خان في كلمة ألقاها في مدينة جلجت "اتخذنا قرارا بمنح وضع إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان وهو مطلب هنا منذ فترة طويلة".

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وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا إن: دلهي "ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري".

وفي العام الماضي، أثارت الهند غضب باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير وسحب بعض امتيازات المنطقة.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.