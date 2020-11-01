الأردن... حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية

يأتي ذلك مع تسارع معدل الإصابات في المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3259 إصابة و37 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866، والوفيات إلى 866.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1553 حالة، منهم 279 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

Advertisements

ودعت الوزارة الجميع في ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

أعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، الأسبوع الماضي، أن نائب رئيس المركز ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، قد أصيب بالفيروس.

وأعلنت وزارة التخطيط، لسبت، عن تقديم الحكومة الألمانية مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة (394.3) مليون يورو، بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، جزء منها للمساهمة في الاستجابة للوباء.