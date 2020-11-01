طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء النصر والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “جولة رئاسة العشرين” لطاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش “ساحة”، ويساعده كلٌّ من: عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، وحكام الفيديو كل من: عادل شراحيلي وممدوح الشهدان.

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