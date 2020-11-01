شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الغد.. تحميل «توكلنا» شرط إلزامي لدخول المقرات الحكومية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن تحميل تطبيق توكلنا وإبراز ما يثبت الحالة الصحية شرط إلزامي لدخول مقرات الجهات الحكومية بدءا من الغد. وقالت الإمارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “أخي المواطن .. أخي المقيم، اعتباراً من الغد.. تحميل تطبيق “توكلنا” وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط إحترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بـ المدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا.

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