"مركزي بنغازي" يشكل لجنة لتعديل سعر صرف الدينار

وقال مجلس إدارة المصرف المركزي في بنغازي إن اللجنة التش شُكلت اليوم لتعديل سعر صرف الدينار، ستقدم تقريرها إلى المجلس في الاجتماع المقبل لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص، بحسب صحيفة "الوسط".

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وكلف المجلس المحافظ على الحبري بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الخارجية.

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ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في الاجتماع المقبل خلال شهر. وفق نص قرار المجلس الذي حمل رقم 57 لسنة 2020.

يشار إلى أن ليبيا تضم مصرفين مركزيين أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق وآخر في بنغازي ورئيسه تم تعيينه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب.

ووصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنغازي إلى 6.22 دينار، بينما وصل في طرابلس إلى 6.245 دينار، بحسب موقع أخبار ليبيا.