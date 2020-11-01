السعودية تنشر مقطع فيديو لوصول أولى دفعات المعتمرين من الخارج

وأعلنت السعودية، يوم أمس السبت، بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة، والسماح بأداء الصلوات والزيارة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.

​وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان "غدًا تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيا وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة بإذن الله".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.