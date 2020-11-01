للمرة الثانية خلال أسبوع... مصر: استمرار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس

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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن المصدر أن المفاوضات تجرى عبر وزراء المياه والوفود الفنية لكل دولة، وأن تلك الجولة تأتي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مندوب من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي كمراقبين.

ودعا السودان إلى اجتماع، اليوم، طبقا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية، حيث تقترح الخرطوم دورا أكبر للمراقبين لتقريب وجهات النظر.

وأوضح المصدر المصري أن الهدف من الاجتماع الحالي هو وضع أجندة ونقاط التفاوض بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن الاجتماعات تشوبها أجواء صعبة للغاية، لتقارب وجهات النظر، وأن مصر ملتزمة بسبل التفاوض الجاد والوصول إلى حلول عادلة للجميع تصب في صالح التنمية لإثيوبيا، ولا تضر بحصتَي دولتَي المصب.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان رسمي، أمس السبت: "تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شئون المياه في الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، 27 أكتوبر/تشرين الأول، برئاسة السيدة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي".

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وكانت قد توقفت مفاوضات سد النهضة منذ أغسطس/آب الماضي، عقب فشل التفاوض ووساطة الاتحاد الإفريقي منذ استلام الملف منتصف العام الماضي، طبقًا لتوجيهات مجلس الأمن.