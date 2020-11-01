شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة. Advertisements يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عززت بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

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