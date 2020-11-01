السلطات الكويتية تتدخل لوقف حفل مريب في عيد "الهالوين" وتضبط المشاركين فيه

وأضافت أنه تم ضبط المشاركين في الحفل بأوضاع غير لائقة بداخل إحدى الشاليهات، بحسب ما أوردته صحيفة "مفتش الكويت" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "المرصد" السعودية، فقد تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة "بتهمة إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

​يشار إلى أن عيد "الهالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

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لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" في يوم "الهالوين"، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.

وبحسب المتعارف عليه، فقبل العطلة ببضعة أسابيع، تعرض محلات الأزياء والملابس الكرنفالية تشكيلة ملابس "مخيفة" على الواجهات مثل الشعر المستعار وقبعات السحرة، والأزياء المومياء، والأقنعة، والهيكل العظمي البلاستيكي وفوانيس اليقطين. حتى أكشاك البقالة والخضروات تشارك، إذ يتم عرض القرع الطازج من جميع الأحجام والأشكال بشكل مناسب في الشارع، والحلويات في شكل أشباح وعناكب وديدان ووحوش تبتسم ابتسامة شريرة من خلف النوافذ الزجاجية.