5.88 % نسبة المشاركة في استفتاء الجزائر حتى الـ 11 صباحا

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن شرفي، قوله إن: "عدد الناخبين إلى غاية الساعة 11 صباحا، بلغ مليون و298 ألف و639".

© AFP 2020 / RYAD KRAMDI

وأضاف شرفي أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بلغ 24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونا و568 ألفا و12 ناخبا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 907 آلاف و298 ناخبا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفا و286 منظما، و966 مراقبا.

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ويجري هذا الاستفتاء في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويشمل البروتوكول مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.