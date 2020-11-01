حكومة الإمارات صادق على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع إسرائيل

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أعلن مجلس الوزراء أنه "صادق ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول".
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ودخلت الاتفاقية بين وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة، في 22 من الشهر الماضي، حيز التنفيذ. وأصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة.
وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتية للشؤون الثقافية والدبلوماسية عمر غباش، بهذه المناسبة، إن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة.
وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.
كانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام بين الدولتين.
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