شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر تعتمد 64 صحفيا أجنبيا لتغطية الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحفيظ ميلاط نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إن عدد الصحفيين الاجانب المعتمدين لتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 64 صحفيا.

وأضاف ميلاط في تصريحات له اليوم إن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبلت معظم طلبات الاعتماد الواردة من وسائل الاعلام الاجنبية مما يدل على انفتاح الجزائر على الاعلام".

وأشار إلى أن هذا العدد الكبير الذي يمثل الصحافة الدولية بكل أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية يأتي بالرغم من الازمة الصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن سلطة الانتخابات اعتمدت 1669 صحفيا من وسائل الاعلام الجزائرية لنقل مجريات العملية الانتخابية عبر مختلف الولايات، مؤكدا أنه تم توفير كل الظروف المادية واللوجستية لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بكل أريحية، مشيرا الى أنه تم منحهم بطاقات تسمح لهم بنقل الاخبار والمعلومات من مكان الحدث في كل ارجاء البلاد.

وأكد أن هذا الاهتمام يأتي إدراكا من السلطة بأهمية الاعلام في نقل صوت الشعب والناخبين، خاصة وأن أنظار العالم متجهة اليوم نحو الجزائر التي تنظم اول عملية انتخابية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019".