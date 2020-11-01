وزير الخارجية الجزائرى: الاستفتاء على الدستور بالخارج يجرى فى ظروف جيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأحد، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنسبة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج يجري في ظروف جيدة في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأضاف بوقدوم - في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر العاصمة اليوم - إن "استفتاء الجالية الجزائرية بالخارج يجري منذ أمس السبت في ظروف جيدة"، مشيرا إلى أن عملية التصويت تم استئنافها اليوم في العديد الدول التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية.

واعتبر بوقدوم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي انطلاقة جديدة و"مفتاح لمسافات ومساحات جديدة لكل مواطن".

وقال وزير الخارجية الجزائري "الجزائر الجديدة تجدد بمواطنة جميع فئات المجتمع لا يوجد حاكم ولا محكوم الحاكم منبثق من الشعب"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون الذي يتلقى العلاج في الخارج.

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