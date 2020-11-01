شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن حظر التجوال من 9 مساءً حتى 5 صباحا اليوم التالى فى كافة المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، العميد محمد فهمي القرار رقم 1358 يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا فيها، وتضمن حظر التجوال ومنع الخروج من الساعة 9 مساء حتى 5 صباح اليوم التالي فى كافة المدن والمناطق.

كما تضمن القرار استمرار إغلاق المطاعم والحانات والملاهى والمراقص الليلية ومنع إقامة الحفلات العامة والمناسبات الاجتماعية والافراح ، وكافة السهرات أو التجمعات في الفنادق والمجمعات السياحية والمطاعم ، وفي كافة المدن والمناطق، دون استثناء ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون.

مسموح للمطاعم والمقاهى فى البلديات غير المشمولة بقرار الإقفال بفتح صالاتها لتقديم وجبات الطعام على أن لا يتعدى عدد روادها 50% من قدراتها الاستيعابية ، بشرط التقيد بالتباعد الاجتماعى والحفاظ على شروط السلامة العامة .

عند التنقل يجب التقيد بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

كما قررت الوزارة فيما يتعلق بالمدارس أن يكون قرار فتح وغلق المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في البلديات المشمولة وغير المشمولة بالقرار لوزير التعليم حصريا.

وفي ما يلي نص القرار: